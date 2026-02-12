Francesca Albanese dopo la richiesta di Francia e Germania | Mai dette quelle parole su Israele non mi dimetto

Francesca Albanese smentisce di aver mai pronunciato quelle parole su Israele, respingendo le accuse di Francia e Germania. La relatrice speciale dell’ONU definisce tutto un attacco violento e persecutorio, aggiungendo che nessuno ha verificato le fonti delle affermazioni a lei attribuite. Albanese ribadisce di non voler dimettersi e si difende da un attacco che considera ingiusto e ingiustificato.

A Fanpage.it la relatrice speciale dell'ONU smentisce le frasi a lei attribuite e respinge le accuse: "Nessuno ha verificato le fonti, sono vittima di un attacco violento e persecutorio". Ad attribuirle le false parole sarebbe stato un think tank israeliano pro apartheid. Francia contro Francesca Albanese: richiesta di dimissioni dopo le dichiarazioni su Israele La Francia ha deciso di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: "Da lei parole oltraggiose su Israele". Lei: "Mai detto le cose di cui mi accusano" La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi. Fiano: Sulle dimissioni di Albanese l'Italia segua la Francia. Ma il Pd sospende il giudizio sulla relatrice OnuDopo le discusse dichiarazioni della relatrice, tra i dem questa volta non si registrano grandi divisioni. Silenzio dei riformisti, in passato molto critici verso Albanese. Anche la Germania contro Francesca Albanese: Dichiarazioni inappropriateIl ministro degli esteri tedesco condanna le parole della relatrice speciale dell'Onu su Israele e ne chiede le dimissioni. Dopo la Francia, un altro governo prende posizione. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speci. Dopo la Francia anche la Germania cavalca la fake news e chiede le dimissioni di Francesca Albanese

