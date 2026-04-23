Francavilla Fontana | i Brothers No More portano -punk al Circo
Il 25 aprile, il Circo della Farfalla a Francavilla ospiterà i Brothers No More, band nota per il loro stile punk. L'evento fa parte di una serie di iniziative culturali programmate tra aprile e maggio nel borgo. La serata vedrà i musicisti esibirsi dal vivo, portando un sound energico e caratterizzato dalla musica punk. La manifestazione si inserisce nel programma di eventi locali che si svolgono in questa stagione.
? Cosa sapere I Brothers No More suonano al Circo della Farfalla di Francavilla il 25 aprile.. L'evento salernese si inserisce nel calendario culturale del borgo tra aprile e maggio.. Il sabato sera 25 aprile 2026 il Circo della Farfalla a Francavilla Fontana ospiterà i Brothers No More, portando le sonorità alternative del gruppo salernese nel cuore del circolo Arci locale. L’appuntamento musicale si inserisce nel ciclo di serate live che il Circo della Farfalla sta proponendo al pubblico del borgo, confermandosi un punto di riferimento per la cultura dal vivo. La formazione, nata nel 2022 nella città di Salerno, vede in Gerry Guarino la voce principale, affiancato da D.🔗 Leggi su Ameve.eu
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