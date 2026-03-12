Servizio Civile Universale | 8 posti disponibili al Comune di Francavilla Fontana

Il Comune di Francavilla Fontana ha pubblicato un bando per la selezione di otto volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. La procedura di selezione è aperta e riguarda cittadini interessati a partecipare alle attività previste. Ulteriori dettagli sui requisiti e le modalità di candidatura sono disponibili presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale del Comune.

I progetti avranno durata di 12 mesi, per un totale di 1.145 ore annue, con un impegno medio di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni FRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana informa che è attivo il bando per la selezione di operatori e operatrici volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. Per le sedi comunali di Francavilla Fontana sono disponibili 8 posti, nell’ambito della rete coordinata dal Comune di Brindisi (ente capofila) insieme ad altri enti partner, all’interno del programma “Sentieri di vita – Educare, Custodire, Vivere il territorio”. I progetti avranno durata di 12 mesi, per un totale di 1. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

