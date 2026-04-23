Frana Petacciato torna pienamente percorribile il tratto dell' autostrada fra Vasto e Termoli
Nella notte, intorno alle 2.30, è stata riaperta al traffico la sezione dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli. Il tratto, che era stato chiuso a causa di una frana, ora è completamente percorribile con due corsie per ogni senso di marcia. La riapertura ha permesso di ripristinare la circolazione lungo questa parte dell’autostrada tra le due città.
È stata ripristinata nella notte, intorno alle 2.30, la piena percorribilità del tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, con due corsie per senso di marcia. La riapertura completa fa seguito all’evoluzione delle condizioni del fronte franoso di Petacciato e alle.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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