Frana Petacciato torna pienamente percorribile il tratto dell' autostrada fra Vasto e Termoli

Nella notte, intorno alle 2.30, è stata riaperta al traffico la sezione dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli. Il tratto, che era stato chiuso a causa di una frana, ora è completamente percorribile con due corsie per ogni senso di marcia. La riapertura ha permesso di ripristinare la circolazione lungo questa parte dell’autostrada tra le due città.