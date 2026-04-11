Nella serata di ieri, la frana di Petacciato ha causato la chiusura della carreggiata nord dell’autostrada A14, tra Vasto sud e Termoli. Successivamente, è stata riaperta anche la carreggiata sud, con una corsia disponibile. La tratta interessata si trova tra il tratto di Vasto sud e Termoli. Autostrade ha diffuso un comunicato riguardante la situazione sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto coinvolto.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo da Autostrade per l’Italia prosegue le attività di rispristino e messa in sicurezza della competenza autostradale, a seguito dell’evento franoso del 7 aprile scorso. L’avanzamento dei lavori ha portato, poco dopo le 19:00 di ieri, alla riapertura anche della carreggiata sud del tratto interessato, rendendo disponibile una corsia al traffico diretto verso Bari, che dalla tarda mattinata di giovedì transitava in deviazione nella carreggiata opposta. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in carreggiata sud verso Bari e su una corsia in carreggiata nord verso Pescara. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana di Petacciato, autostrada A14: aperta anche la carreggiata sud, disponibile una corsia Ieri sera, tratto Vasto sud-Termoli

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Frana in Molise, riaperta anche la carreggiata sud dell'A14 tra Vasto Sud e TermoliE' stata riaperta in serata la carreggiata sud dell'A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, chiusa a causa della frana...

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Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica dopo la frana di Petacciato x.com