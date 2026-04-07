Una frana ha interessato la zona tra Vasto e Termoli, nel Molise, portando alla chiusura dell’autostrada A14 e alla sospensione della linea ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia. La strada Bologna-Taranto è stata chiusa, e anche la tratta ferroviaria tra Bari e Pescara, tra Termoli e Montenero, risulta temporaneamente interrotta. La situazione sta causando disagi ai viaggiatori e alle attività locali.

Il 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. L’evento ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14 nel tratto tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni. Contestualmente è stata interrotta anche la linea ferroviaria Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Maltempo in Molise, la frana rilevata a Petacciato Le cause della frana a Petacciato Chiusura autostrada per frana, traffico e code sulla A14 Interrotta la linea ferroviaria Bari-Pescara Maltempo in Molise, la frana rilevata a Petacciato Come riferito da ANSA, sulla carreggiata dell’autostrada sarebbero state rilevate alcune lesioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il video

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Temi più discussi: Frana di Petacciato tra le più grandi d'Europa, attiva da oltre un secolo; L’Italia divisa in 2: chiusa la linea ferroviaria, l’A14 e la SS16; Viabilità in crisi: strade chiuse per inondazione e strade chiuse per frana; Emergenza maltempo, allagamenti e frane in Molise: l’elenco aggiornato delle strade chiuse.

Frana a Petacciato, chiusa in via precauzionale l'A14: sospesa anche la linea ferroviariaChiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli a causa della frana di Petacciato: sospesa anche la circolazione ferroviaria ... notizie.it

Frana di Petacciato, è la paralisi: chiusa A14 in attesa dei controlli, sospesa la linea ferroviaria. La Statale 16 è inagibile per il crollo del ponteLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it

Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

Si risveglia una frana storica in Molise: chiusa l’A14 e stop alla linea ferroviaria sulla costa adriatica, disagi per i viaggiatori x.com