La Regione ha stanziato 244 mila euro per interventi urgenti sulla frana di Silvi Paese, con l’obiettivo di riaprire la Sp29. In queste settimane sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza e supporto al Comune durante le fasi di indagine. La somma messa a disposizione rappresenta il massimo consentito dalla normativa per interventi di somma urgenza.

A comunicarlo è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, intervenuto al vertice convocato dal prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, a cui hanno partecipato la protezione civile regionale con il direttore, Maurizio Scelli, il Comune di Silvi, la Provincia di Teramo. “Per la prima frana, che ha già determinato la chiusura della Sp 29 in contrada Vallescura, siamo ormai arrivati a una soluzione condivisa: già dalla prossima settimana tutti i soggetti coinvolti sottoscriveranno un accordo che consentirà di avviare l’intervento definitivo sul versante e di lavorare alla riapertura della strada, obiettivo prioritario per evitare che Silvi resti penalizzata e isolata”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dalla Regione 244mila euro per gli interventi urgenti sulla frana di Silvi paese: la priorità è riaprire la Sp29

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