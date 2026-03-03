Scarpata pericolosa dalla Regione arrivano 370mila euro per Giovi
La Regione Toscana ha approvato un accordo di programma con il Comune di Arezzo per i lavori di sistemazione di una scarpata in località Giovi, vicino a un campo sportivo. A disposizione ci sono 370 mila euro destinati a interventi di messa in sicurezza dell’area. La decisione riguarda la realizzazione di lavori specifici per eliminare il rischio legato alla scarpata.
