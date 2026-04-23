Frammento dell' Iliade ritrovato in una mummia a Ossirinco | Unipi spiega perché

Gli archeologi hanno scoperto un frammento dell’Iliade di Omero su una mummia risalente all’epoca greco-romana in Egitto. Secondo gli studiosi dell’Università di Pisa, il testo non aveva uno scopo religioso o commemorativo, ma era utilizzato come parte del processo di mummificazione. La scoperta fa luce sulle pratiche culturali di quell’epoca e sulla diffusione della letteratura classica in regioni lontane dalla Grecia.

Pisa, 22 aprile 2026 – Il frammento dell’Iliade di Omero rinvenuto su una mummia di epoca greco-romana in Egitto non era un testo destinato ad accompagnare il defunto nel suo viaggio nell’aldilà, ma un semplice elemento funzionale alla mummificazione. A chiarirlo è Gianluca Miniaci, egittologo dell’Università di Pisa, commentando il recente ritrovamento avvenuto nella necropoli di Ossirinco, non lontano dall’area in cui l’Ateneo pisano conduce ricerche archeologiche dal 2015. La scoperta, effettuata da una missione archeologica spagnola a Ossirinco, nel governatorato di Minya, ha riportato alla luce una tomba romana con numerose mummie e oggetti preziosi, tra cui un papiro contenente un passo del secondo libro dell’Iliade, il cosiddetto “Catalogo delle navi” (II, 494-759), che elenca i contingenti greci diretti a Troia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frammento dell'Iliade ritrovato in una mummia a Ossirinco: Unipi spiega perché Notizie correlate La mummia con la passione per Omero, un frammento dell’“Iliade” scoperto in una mummia. È senza precedentiUna scoperta che riscrive, almeno in parte, il rapporto tra cultura greca e rituali funerari egizi emerge dagli scavi condotti ad Al Bahnasa,... È stato trovato un frammento dell’Iliade dentro a una mummiaUn papiro che contiene dei versi dell’Iliade di Omero è stato trovato su una mummia di epoca romana risalente al quarto secolo d. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ritrovato un frammento dell’Iliade di Omero dentro una mummia: la scoperta dell'antica Ossirinco in Egitto; Iliade di Omero: ritrovato un frammento in Egitto; Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo antico; Scoperta incredibile in Egitto: un frammento dell'Iliade emerge da una mummia egizia. Il papiro che riscrive la storia. Egitto, papiro dell’Iliade ritrovato all’interno di una mummiaIL CAIRO Un frammento dell’Iliade è stato ritrovato all’interno di una mummia di epoca romana in Egitto, come annunciato in un comunicato stampa dal ministro del Turismo e delle Antichità egiziano, Sh ... corrieredellacalabria.it È stato trovato un frammento dell’Iliade dentro a una mummiaProviene da uno scavo nell'antica Ossirinco, in Egitto, e in un certo senso non è una scoperta così sorprendente ... ilpost.it Radio Manfredonia Centro. maye · Yours. Un piccolo frammento di mare, luce e libertà. #Manfredonia #Puglia #MareItaliano #EstateTuttoLAnno #TravelItaly - facebook.com facebook Frammento dell'Iliade all'interno di una mummia, ecco perché #archeologia x.com