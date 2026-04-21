La mummia con la passione per Omero un frammento dell’ Iliade scoperto in una mummia È senza precedenti

Durante gli scavi ad Al Bahnasa, nell’Egitto centrale, è stata rinvenuta una mummia con un frammento dell’“Iliade” inserito tra i suoi beni funerari. Si tratta di un ritrovamento senza precedenti, che mette in discussione le conoscenze attuali sui rituali funerari egizi e le interazioni culturali tra Grecia e Egitto in epoca antica. La scoperta è stata confermata dalle autorità archeologiche locali.

Una scoperta che riscrive, almeno in parte, il rapporto tra cultura greca e rituali funerari egizi emerge dagli scavi condotti ad Al Bahnasa, nell’Egitto centrale. Un frammento dell’“ Iliade” di Omero è stato trovato all’interno di una mummia di epoca roman a, un caso che gli archeologi definiscono senza precedenti nella storia della disciplina. Il ritrovamento è avvenuto nel corso della campagna di scavo tra novembre e dicembre 2025, guidata dall’archeologa Núria Castellano per conto della missione di Oxyrhynchus dell’Università di Barcellona. Il papiro, datato a circa 1.600 anni fa, è stato individuato nella Tomba 65 del Settore 22: era collocato sull’addome della mummia, integrato nel processo di imbalsamazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La mummia con la passione per Omero, un frammento dell’“Iliade” scoperto in una mummia. È senza precedenti Notizie correlate Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo anticoRoma, 20 aprile 2026 – Un frammento dell’Iliade nascosto dentro una mummia egizia. Leggi anche: "La mummia", una vispa ed esuberante variazione sul vecchio tema horror Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Archeologi spagnoli trovano in Egitto una mummia con un frammento dell'Iliade di Omero; Egitto, scoperta tomba romana con lingue d’oro e un raro papiro dell’Iliade nel sito di Bahnasa; Il papiro dell’Iliade nascosto in una mummia: nuova scoperta sorprendente in Egitto; Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo antico. Archeologi spagnoli trovano in Egitto una mummia con un frammento dell'Iliade di OmeroUna missione ispano-egiziana a Ossirinco, l'odierna Al Bahnasa, ha portato alla luce un complesso funerario romano con papiri, mummie decorate e tavole d'oro, tra cui un testo del poema epico di Omero ... msn.com Video. Egitto, archeologi trovano una mummia con un brano dell'IliadeVideo. Una missione ispano-egiziana a Ossirinco, l'odierna Al Bahnasa, ha portato alla luce un complesso funerario romano con papiri, mummie decorate e tavole d'oro, tra cui un testo del poema epico d ... it.euronews.com il gran traduttor dei traduttor d'omero. [milano, in un negozio di libri usati, settembre 2024]. x.com In Egitto riemerge un papiro con il “catalogo delle navi” di Omero: un indizio sorprendente su cultura, potere e identità nel mondo romano Leggi l'articolo #Iliade facebook