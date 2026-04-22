È stato trovato un frammento dell’Iliade dentro a una mummia

Da ilpost.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito di uno scavo archeologico condotto nell'antica località di Ossirinco, in Egitto, è stato rinvenuto un frammento dell’Iliade inserito all’interno di una mummia. La scoperta, avvenuta di recente, riguarda un reperto che si trova in buone condizioni di conservazione e che sembra collegato a pratiche funerarie dell’epoca. La presenza di un testo così antico all’interno di un cadavere solleva nuove domande sul rapporto tra culture greche e egizie.

Un papiro che contiene dei versi dell’Iliade di Omero è stato trovato su una mummia di epoca romana risalente al quarto secolo d.C. nel sito archeologico di Al Bahnasa, l’antica Ossirinco, una delle principali città dell’Egitto antico. È una scoperta significativa perché, per la prima volta, un testo letterario greco è stato trovato tra i materiali usati nella mummificazione. In precedenti campagne di scavo erano stati trovati altri manoscritti sigillati, imballati e inseriti nei corredi funerari, ma si trattava di testi di carattere rituale o magico. Anche in questo caso con tutta probabilità l’intento di chi mummificò la persona sepolta – probabilmente un notabile della città – era quello di facilitare il suo ingresso nell’aldilà inserendo fra le bende alcune formule magiche.🔗 Leggi su Ilpost.it

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