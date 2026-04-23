Fragolosa 2026 | Buttapietra celebra il gusto e i frutti del territorio
A Buttapietra torna l’evento Fragolosa, che quest’anno si svolge dal 1 al 3 maggio 2026. Durante la manifestazione, vari produttori veronesi presenteranno le loro fragole, gareggiando per il premio alla migliore produzione. La fiera si concentra sui frutti del territorio e mette in mostra le varietà di fragole coltivate nella zona. L’evento coinvolge aziende agricole locali e appassionati di frutta fresca.
? Cosa sapere Buttapietra ospita la seconda edizione di Fragolosa dal 1 al 3 maggio 2026.. I produttori veronesi competono per il premio alla migliore produzione di fragole.. Dal 1 al 3 maggio 2026, Buttapietra celebra la seconda edizione di Fragolosa, una manifestazione che trasforma il comune veronese in un palcoscenico dedicato alla valorizzazione agricola e gastronomica locale. L’iniziativa, nata dalla promozione del Comune, punta a mettere in luce le eccellenze del territorio attraverso un programma che intreccia la produzione ortofrutticola con momenti di aggregazione per ogni fascia d’età. Il fulcro dell’evento si sposterà verso il Circolo Noi Buttapietra, dove l’offerta enogastronomica incontrerà l’intrattenimento musicale e le attività didattiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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