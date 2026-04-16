Borgomanero celebra il gusto | torna la Fiera del Giusto a km zero

A Borgomanero, sabato 18 aprile, si svolgerà la quinta edizione della Fiera del Giusto, presso il collegio Don Bosco. L’evento vedrà la partecipazione del Mercato della Terra delle Colline Novaresi, integrato nella manifestazione. La fiera si concentra sulla promozione di prodotti a chilometro zero e coinvolge diversi operatori locali che presenteranno le proprie offerte. La giornata prevede esposizioni e degustazioni aperte al pubblico.

Sabato 18 aprile, gli spazi del collegio Don Bosco a Borgomanero ospiteranno la quinta edizione della Fiera del Giusto, un evento che vedrà l’integrazione del Mercato della Terra delle Colline Novaresi. L’appuntamento, che si svolgerà dalle ore 10 alle 21 con ingresso gratuito, punta a connettere la cittadinanza con il tessuto produttivo locale attraverso temi quali la biodiversità, l’inclusione sociale, l’ecosostenibilità e la legalità. Un ecosistema di eccellenze tra tradizione e innovazione agricola. La manifestazione trasforma il complesso del collegio Don Bosco in un centro nevralgico per la valorizzazione delle risorse del territorio. Il Mercato della Terra delle Colline Novaresi, cuore pulsante dell’iniziativa, è frutto della sinergia tra la Condotta Slow Food Colline Novaresi e il Collegio Don Bosco stesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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