Foto da professionista con iPhone | la rivoluzione dell’IA mobile

Due applicazioni per l’editing fotografico su iPhone ora utilizzano l’intelligenza artificiale, offrendo nuove funzionalità agli utenti. Luminar Mobile e Photomator integrano questa tecnologia per migliorare e modificare le foto in modo più semplice e rapido, senza bisogno di strumenti complessi. Entrambe le app sono disponibili per dispositivi Apple e rappresentano un passo avanti nell’ambito delle soluzioni di editing mobile.

? Cosa sapere Luminar Mobile e Photomator integrano l'intelligenza artificiale per l'editing fotografico su iPhone.. I nuovi piani Cross-device e Max offrono gestione professionale tra smartphone e Mac.. Dalle botteghe artigiane dove si cura ogni dettaglio ai ritratti scattati tra i vicoli di un borgo, l’iPhone si è trasformato nel primo banco di prova digitale per chiunque voglia dare forma alle proprie memorie visive. Oggi, la capacità di trasformare uno scatto mediocre in un’immagine rifinita avviene in pochi minuti, direttamente nelle mani del fotografo, senza dover necessariamente cercare la scrivania di un ufficio o il computer desktop. La scelta dello strumento giusto determina la qualità del racconto che arriva agli occhi degli altri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foto da professionista con iPhone: la rivoluzione dell’IA mobile AI's Vocal Revolution One Take, Infinite Possibilities Notizie correlate iPhone 17 gratis con T-Mobile: ecco come ottenere il nuovo AppleT-Mobile ha lanciato una promozione per l’acquisto di nuovi modelli Apple iPhone 17, offrendo l’iPhone 17e senza necessità di restituire un vecchio... Nuovo iPhone 17: la strategia di T-Mobile per averlo a costo zeroT-Mobile ha lanciato un'offerta promozionale questo fine settimana per permettere l'acquisizione di nuovi modelli iPhone 17, proponendo l'iPhone 17e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le foto (im)possibili di Giovanni Caruso -; Le foto che rivelano l’inedito Ligabue Su e giù dal palco; Le Vie delle Foto: al Bar Gangemi il silenzio delle colline marchigiane; Parachute Backup: salva i tuoi file iCloud su Google Drive e OneDrive. Na bona sciurnata a tutta la cumpagnia... N'abbracciu ranne ranne da parte mia #IlSalentoInSvizzera #Salento #sealovers Foto di Salvatore Rondine - facebook.com facebook