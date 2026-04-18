In vista del lancio del nuovo iPhone 17, un operatore di telefonia ha avviato una promozione durante il fine settimana. L’offerta consente ai clienti di ottenere il modello standard tramite un sistema di permuta e di ricevere l’iPhone 17e senza dover restituire un dispositivo precedente. Questa strategia mira ad aumentare le vendite, proponendo condizioni vantaggiose e senza l’obbligo di restituzione del telefono vecchio.

T-Mobile ha lanciato un'offerta promozionale questo fine settimana per permettere l'acquisizione di nuovi modelli iPhone 17, proponendo l'iPhone 17e senza necessità di restituire un vecchio dispositivo e l'iPhone 17 standard tramite un sistema di permuta. L'iniziativa si rivolge a chi decide di attivare nuove linee telefoniche, introducendo dinamiche che spaziano dal risparmio immediato sull'hardware alla sottoscrizione di piani tariffari vincolanti per ventiquattro mesi. La strategia commercial .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo iPhone 17: la strategia di T-Mobile per averlo a costo zero

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