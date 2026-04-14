T-Mobile ha annunciato una nuova promozione che permette di ottenere l’iPhone 17e senza dover restituire un vecchio dispositivo o effettuare una permuta. La promozione riguarda l’acquisto dei modelli Apple iPhone 17, senza costi aggiuntivi o condizioni particolari. Il dispositivo viene consegnato gratuitamente ai clienti che aderiscono all’offerta, senza restrizioni sul modello di permuta o sull’obbligo di restituzione.

T-Mobile ha lanciato una promozione per l’acquisto di nuovi modelli Apple iPhone 17, offrendo l’iPhone 17e senza necessità di restituire un vecchio dispositivo o il modello standard tramite permuta. L’iniziativa prevede diverse modalità di accesso ai dispositivi in base al piano tariffario sottoscritto dall’utente. L’offerta si articola su due binari distinti che permettono di orientarsi tra diverse esigenze di hardware e connettività. punta all’iPhone 17e, dotato del processore A19, la gratuità è legata all’attivazione di una nuova linea con i piani denominati Experience Beyond o Experience More. In questo caso, il valore totale del terminale viene rimborsato attraverso crediti mensili sulla bolletta per un periodo di 24 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 17 gratis con T-Mobile: ecco come ottenere il nuovo Apple

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