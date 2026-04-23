Fossacesia sbloccato dopo 17 mesi l' iter per l' area camper | L' area era stata chiusa per ragioni di sicurezza

Dopo 17 mesi, è stato sbloccato l’iter per l’area camper di Fossacesia, che era stata chiusa per motivi di sicurezza. L’amministrazione comunale ha annunciato che nelle prossime settimane avvierà le procedure di gara per riqualificare la zona. La vicenda, durata a lungo, si conclude con questa decisione, ponendo fine a mesi di discussioni e polemiche pubbliche.