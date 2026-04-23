Fossacesia sbloccato dopo 17 mesi l' iter per l' area camper | L' area era stata chiusa per ragioni di sicurezza
Dopo 17 mesi, è stato sbloccato l’iter per l’area camper di Fossacesia, che era stata chiusa per motivi di sicurezza. L’amministrazione comunale ha annunciato che nelle prossime settimane avvierà le procedure di gara per riqualificare la zona. La vicenda, durata a lungo, si conclude con questa decisione, ponendo fine a mesi di discussioni e polemiche pubbliche.
Con l’avvio delle procedure di gara previsto nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale di Fossacesia chiude definitivamente una vicenda complessa e per troppo tempo oggetto di strumentalizzazioni: quella dell’area sosta camper sul Lungomare Sud. Un risultato concreto, ottenuto grazie a un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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