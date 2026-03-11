L' area camper di Viterbo apre dopo 6 anni | i prezzi e come funziona
Dopo sei anni di attesa, l’area camper di Viterbo riapre al pubblico. La struttura, situata in città, è stata chiusa per un lungo periodo e ora riprende l’attività. Sono stati stabiliti i prezzi e le modalità di utilizzo, con l’obiettivo di offrire un servizio ai visitatori e ai residenti. La riapertura rappresenta una novità nel panorama locale, dopo un lungo stop.
L'area camper di Viterbo sembrava destinata a rimanere l'ennesima cattedrale nel deserto, il più classico e fastidioso degli sperperi di denaro pubblico. Lo spazio di largo Monterosi ha vissuto peripezie burocratiche e politiche che ne hanno segnato profondamente la storia recente. Inaugurata in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
