Scoperto un pascolo in un' area di bosco che era stata data alle fiamme

In un'area di bosco di proprietà comunale, sono stati trovati dieci bovini al pascolo senza presenza di un custode. La stessa zona era stata interessata da incendi ripetuti, con l’ultimo avvenuto nel 2025. Un passaggio di controllo ha portato alla scoperta di questa situazione, che solleva nuove domande sulla gestione e sulla sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti le autorità per le verifiche del caso.

Dieci bovini al pascolo, senza custode, in un'area di bosco di proprietà comunale. La stessa area era stata data alle fiamme diverse volte, l'ultima nel 2025. E' quanto accertato dal personale del nucleo carabinieri forestali di Priverno nel corso di un'attività di ricognizione ambientale nel.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Incendio doloso in un'attività commerciale: la saracinesca data alle fiamme La statua di Cristiano Ronaldo data alle fiamme, chi è il vandalo fermato dalla poliziaGesto inconsulto a Funchal, città natale di Cristiano Ronaldo: la statua eretta in suo onore è stata data alle fiamme e poi fatta oggetto di insulti...