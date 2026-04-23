All’interno di Forza Italia si sono create tensioni tra il leader storico e il vicepremier, con quest’ultimo che spinge per convocare un congresso entro novembre. La richiesta mira a rafforzare la propria posizione all’interno del partito in vista delle future elezioni del 2027. Tuttavia, Marina, una figura di rilievo, ha espresso la sua opposizione alla proposta, creando una spaccatura tra i due. La questione riguarda anche il percorso di rinnovamento anticipato del partito.

Il nodo centrale riguarda il congresso nazionale già annunciato da Tajani. Per il vicepremier si tratta di un passaggio chiave per consolidare la propria guida del partito prima delle prossime politiche. Una linea che però non convince Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, intenzionati a mante.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, spaccatura Berlusconi-Tajani: vicepremier vuole congresso entro novembre e blindarsi per elezioni 2027, no di Marina

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