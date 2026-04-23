Fortitudo promossa in serie A se… Tutte le combinazioni

Nell’ultima giornata della regular season di serie A2, si decidono ancora le squadre che otterranno la promozione in serie A e le posizioni per i playoff. La partita finale si svolge in un momento di incertezza, con diverse combinazioni possibili che determinano il destino delle squadre coinvolte. La promozione diretta dipende dai risultati di questa ultima giornata e dalle eventuali differenze punti tra le squadre in quota.

Bologna, 23 aprile 2026 – Ultima curva di regular season di A2 ed è in bilico il gran finale per conoscere chi sarà la neopromossa nella massima serie e chi la testa di serie ai playoff. Allo stato attuale, con Scafati e Pesaro appaiate a quota 50 e con la Fortitudo di coach Attilio Caja subito dietro a 48 punti, la situazione si deciderà domenica pomeriggio (palla a due alle 18). Domenica 26 aprile: lo scenario per festeggiare. Per i biancoblù, che saranno impegnati a Forlì nel derby della via Emilia contro la compagine degli ex Antimo Martino e Pietro Aradori (i romagnoli, a salvezza già ottenuta, non hanno più nulla da chiedere al campionato), per ottenere la promozione servirà vincere e sperare nelle simultanee sconfitte di Scafati a Rimini e di Pesaro a Rieti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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