Il generale della Guardia di finanza | Il Forte Prenestino? Un esempio mirabile di spontaneismo

Un ufficiale della Guardia di finanza ha descritto il Forte Prenestino come un esempio di spontaneismo, sottolineando che si tratta del primo forte ad essere stato utilizzato per scopi sociali senza una regolamentazione ufficiale. La sua trasformazione, tuttora in atto, rappresenta un caso unico nel suo genere, caratterizzato da un utilizzo spontaneo e senza vincoli formali. La discussione si concentra sul ruolo di questo spazio e sulla sua evoluzione nel tempo.

“Il Forte Prenestino è un esempio mirabile di spontaneismo, è il primo forte ad essere stato adibito ad usi sociali pur non avendo una sua regolamentazione di fondo”.A parlare è il generale Bruno Buratti, responsabile del progetto di recupero e restauro del Forte Aurelia (inaugurato stamattina).🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Forte Prenestino, generale Buratti: “Esempio mirabile di spontaneismo”È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Patrimoni illeciti, rafforzata l’azione di contrasto: siglato accordo tra Procura generale e Guardia di finanzaUn accordo per rendere più efficaci le attività investigative finalizzate alla confisca dei patrimoni illeciti è stato siglato tra il procuratore... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Visita del comandante regionale della Guardia di Finanza in Valtellina: focus su operazioni e sanità; Guardia di Finanza, sottoscritto l'Accordo per la nuova sede del Comando regionale; Equalize, il comandante dell'Accademia della Guardia di finanza Cosimo Di Gesù in bilico per l'indagine: l'imbarazzo e il giuramento dei cadetti a meno di un mese; Natale di Roma. La Guardia di Finanza restituisce a Roma il Forte Aurelia (VIDEO). Guardia di Finanza, proroga di sei mesi per Andrea De Gennaro: resterà comandante generale fino al 31 dicembre 2026Guardia di Finanza, proroga di sei mesi per Andrea De Gennaro: il comandante generale resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. La decisione del governo con un emendamento al decreto Sicurezza. infodifesa.it Guardia di Finanza, De Gennaro resta fino a fine 2026: il governo sceglie la prorogaIl governo ha scelto la strada della proroga per risolvere lo stallo al vertice della Guardia di Finanza. Tramite un emendamento al decreto sicurezza, l'esecuti ... primapaginanews.it I controlli della Guardia di finanza su 15 operatori. In due casi accertamenti anche fuori dalla Puglia - facebook.com facebook È stato sgomberato a Roma, in via del Macao, l’immobile di proprietà di Disco Lazio, occupato abusivamente dal 2012. L’operazione è stata eseguita da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto dei Vig x.com