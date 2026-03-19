Casa le vie più care d’Italia sono a Milano e Forte dei Marmi

Secondo i dati di Immobiliare, le strade più costose d’Italia per acquistare una casa si trovano a Milano e Forte dei Marmi. La ricerca ha analizzato i prezzi immobiliari nelle principali località italiane, evidenziando come queste zone si distinguano per i valori elevati delle proprietà. I risultati sono stati pubblicati di recente, offrendo uno sguardo aggiornato sul mercato immobiliare nazionale.

Le vie più care d’Italia per comprare casa sono a Milano e Forte dei Marmi. È questa la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights – proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare che ha esaminato le vie e le piazze più e meno costose del Paese per comprare o affittare casa. Comprare a 15mila euro al mq, l’affitto anche a 40 euro al mq. Milano si conferma la grande città con le vie più care d’Italia, con prezzi che superano 15.100 euro al mq per le vendite e affitti fino a 37,8 euro al mq – battuta solo per le locazioni da Forte dei Marmi (fino a 41,1 euro al mq) – mentre le vie con le compravendite meno care nel Paese si trovano a Crotone (tra i 262 e i 268 euro al mq). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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