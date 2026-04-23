La McLaren ha annunciato l’ingaggio di Harry Williams, un bambino di 11 anni proveniente dal mondo dei kart, che entrerà a far parte del programma di sviluppo del team di Formula 1 di Woking. Williams diventa così il più giovane a essere incluso in questa iniziativa, segnando un passo importante per la scuderia nel coltivare nuovi talenti fin dalla giovane età. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di motorsport.

È una F1 sempre più giovane, come dimostra l’esplosione di Kimi Antonelli. La McLaren guarda avanti, molto avanti. Lo dimostra la scelta di puntare su Harry Williams: il talento britannico di appena 11 anni è il più giovane pilota inserito nel programma sviluppo di un team F1. Una decisione nata osservando la crescita del ragazzo proveniente da Nether Alderley, nel Cheshire. Esordiente nella Super One Series 2021, Harry si è affermato sui kart, conquistando poi il titolo di campione britannico Open 2025. Inoltre, sempre un anno fa, Williams si è preso anche la O Plate nell'Italian Waterswift Series, piazzandosi quinto nel Campionato Europeo Waterswift.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula 1, caccia al nuovo Kimi Antonelli: la McLaren ingaggia un prodigio dei kart di 11 anni

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