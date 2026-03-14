Il pilota Kimi Antonelli ha stabilito un record di pole position a soli 19 anni durante la tappa di Shanghai del 14 marzo 2026. Con questa prestazione, entra di diritto nella storia della Formula 1, segnando un risultato che farà discutere a lungo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, consacrando il giovane talento come protagonista della gara.

Kimi Antonelli fa la storia: pole position record a Shanghai. La data è di quelle destinate a restare nei libri di storia della Formula 1: 14 marzo 2026. Sul circuito di Shanghai, il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la prima pole position della sua carriera, entrando immediatamente nella leggenda del motorsport. A soli 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, il pilota della Mercedes è diventato il più giovane poleman della storia delle monoposto, superando il precedente record di Sebastian Vettel, ottenuto a Monza nel 2008. Una giornata perfetta per il pilota bolognese, che continua a confermare le aspettative di chi lo ha sempre considerato un predestinato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Kimi Antonelli nella storia della Formula 1: pole record a 19 anni e sogno di riportare l’Italia al successo

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