Dai kart a Bologna al trionfo in Cina è italiano l' enfant prodige della Formula 1 | chi è Kimi Antonelli

Da feedpress.me 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota italiano, ha iniziato la sua carriera nei kart a Bologna e ha poi ottenuto risultati importanti in Cina, distinguendosi nel mondo della Formula 1. È considerato uno dei talenti emergenti più promettenti tra i piloti italiani e si sta facendo conoscere a livello internazionale per le sue performance.

Andrea Kimi Antonelli è un pilota automobilistico italiano di grande talento, considerato uno dei giovani più promettenti del motorsport mondiale. È nato il 25 agosto 2006 a Bologna e fin da giovanissimo è entrato nel mondo delle corse, facendosi notare soprattutto nei kart. È cresciuto nel vivaio della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, che lo ha inserito nel proprio programma giovani piloti. Nei kart ha vinto numerosi titoli internazionali, affermandosi tra i migliori talenti della sua generazione. Nel passaggio alle monoposto ha continuato a vincere, conquistando campionati importanti nelle categorie junior e attirando l’attenzione del mondo della Formula 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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