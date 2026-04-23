In una scena di The Butler, il figlio militante Black Panther del protagonista – cameriere alla Casa Bianca – sostiene che Sidney Poitier sia “soltanto uno Zio Tom con i soldi”, accusando l’attore di interpretare un modello di afroamericano in linea con le aspettative del pubblico bianco. Una scena forte, divisiva, che fa capire come non per tutti l’attore fosse simbolo di emancipazione Black, come quando in In the Heat of the Night rifila uno schiaffo a un collega bianco sovvertendo gerarchie etniche come mai prima in un’America ancora segregata. Domenico Formichetti, al contrario, è lo stilista italiano che più nell’ultimo decennio ha...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Formichetti Dalla strada al salotto buono, il debutto di Domenico Formichetti nel design

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Quadro Formichetti Splendido esempio dell’opera di Silvio Formichetti, il quadro di questo artista contemporaneo, uno degli esponenti dell’astrattismo segnico/gestuale testimonia la sua abilità nell’esprimere le sue emozioni attraverso la manualità del gesto c - facebook.com facebook