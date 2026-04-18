Muore operaio sigilli a gioielleria nel ‘salotto buono’ di Napoli

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un locale situato nel centro di Napoli. Il locale è stato immediatamente messo sotto sequestro dalle autorità per consentire le indagini. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né sull’identità della vittima. La zona è stata isolata mentre i tecnici e gli investigatori svolgono i rilievi necessari.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato sottoposto a sequestro, ai fini delle indagini, il locale sede della nota gioielleria e orologeria Monetti, in via dei Mille, nel cuore del quartiere Chiaia considerato come il ‘salotto buono’ di Napoli: qui, dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione, è morto stamane un operaio di 46 anni, Ciro Mennella. Il pm di turno ha disposto l’autopsia: ancora non chiare le cause del decesso, Mennella sarebbe stato trovato morto ai piedi di una scala, non si sa se per un malore o per le conseguenze di una caduta. L’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, comunque non ha dubbi: qualunque sia la causa “ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita insanabile per la nostra comunità e una sconfitta per l’intera società civile”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muore operaio, sigilli a gioielleria nel ‘salotto buono’ di Napoli Notizie correlate “Ho ricordato a Maria De Filippi che nel salotto buono della tv non ero entrato grazie a lei, da quel momento non voleva nei suoi programmi gli artisti che lavoravano con me”: parla Lucio PrestaDall'uscita del suo Uragano (Piemme) si parla delle sue dichiarazioni a proposito dei suoi ex assisiti, su tutti Bonolis e Amadeus, ma il manager dei... Muore operaio al lavoro nella via dello shopping a Napoli, ipotesi incidente o maloreTempo di lettura: < 1 minuto Un operaio di 46 anni è morto mentre era impegnato nella ristrutturazione di una nota gioielleria di via dei Mille, una... Contenuti di approfondimento Si parla di: Tragedia sul lavoro nel Rodigino: operaio muore dopo una caduta, tre indagati. Muore operaio, sigilli a gioielleria nel 'salotto buono' di NapoliE' stato sottoposto a sequestro, ai fini delle indagini, il locale sede della nota gioielleria e orologeria Monetti, in via dei Mille, nel cuore del quartiere Chiaia considerato come il 'salotto buono ... ansa.it Napoli, operaio muore durante lavori in una gioielleriaNapoli - Una nuova tragedia sul lavoro si è verificata a Napoli, nel cuore dello shopping di lusso. Questa mattina, in via dei Mille, nel quartiere Chiaia, un ... pupia.tv