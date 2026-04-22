Punti di vista | Domenico Formichetti

Domenico Formichetti, noto stilista italiano, ha avviato una collaborazione con un brand di PDF, portando un nuovo approccio nel settore moda. La sua attenzione si concentra sulla scena rap, che viene coinvolta in questa iniziativa. La sua presenza nel panorama fashion italiano si fa notare per le scelte innovative e per il coinvolgimento di artisti musicali emergenti. La partnership ha generato attenzione tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati di moda e musica.

Con PDF rivoluziona la moda, coinvolgendo la scena rap. Domenico Formichetti è il nome più hot della moda italiana. All’attivo due sfilate, l’ultima studiata come una pièce teatrale in cinque atti al Teatro Lirico Giorgio Gaber, ora il direttore creativo si cimenta per la prima volta con il product design e torna al suo primo amore, la musica, realizzando un impianto hi-fi, pensato per arredare. Al centro dell’evento Guarda come suona, realizzato in collaborazione con WUF We Understand the Future, il maxi-blaster e il Subtrono, una poltrona con sistema audio integrato. Tra gli ospiti, numerosi nomi della scena raphip-hop tra cui anche Ghali. Domanda: In cosa consiste Casa Blaster? Risposta: Il mio primo amore, forse anche prima della moda, è la musica.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Punti di vista: Domenico Formichetti Notizie correlate Punti di vista: Giulia SchiavoTra le interpreti italiane più interessanti della sua generazione, Giulia Schiavo (in apertura e nella gallery nelle immagini firmate Gioiele... Punti di vista: Bea BarretQuando si parla di Generazione z, non si può non citare Bea Barret (in apertura e nella gallery nelle immagini di Marco Ragaini, ndr). Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SAN DOMENICO, IL PUNTO SUL RIENTRO DELLE FAMIGLIE DOPO I LAVORI AL PINQUA; Grande Fratello VIP: Francesca parla di Antonella: tra punti di vista e critiche Video; Un reggino si candida a Messina per unire lo Stretto: Punto ad un'unica grande area metropolitana; San Domenico, il punto sul rientro delle famiglie dopo i lavori. Punti di vista: Domenico FormichettiÈ la voce più interessante della moda italiana e debutta alla design week con LSS Engineering. Al centro del progetto coniugare estetica raw e performance audio. panorama.it Punti di vista, il nuovo podcast di studenti liceali per parlare di inclusione e disabilitàPromosso da CBM Italia e realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Volta di Milano, il podcast si compone di tre puntate dedicate a linguaggio, sport e cultura Dare la parola ai ... disabili.com La pedagogista Maria Cristina Boccacci spiega come le nuove norme aiuteranno le famiglie a scoprire i punti di forza dei bambini oltre i voti tradizionali - facebook.com facebook 24 punti di penalizzazione, rosa smantellata e retrocessione in Serie D: può esistere una stagione peggiore di questa a cura di @fonda_davide 1/7 x.com