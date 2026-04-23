In un match che potrebbe decidere il passaggio diretto alla serie A, una squadra di basket affronta la sua ex compagna di squadra. Se vince e le altre due squadre perdono, accederà direttamente alla massima serie. La giocatrice protagonista del confronto ha dichiarato di voler cercare di batterla, consapevole che in futuro la squadra avversaria potrebbe essere considerata la favorita ai playoff. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione.

Sulla strada che potrebbe portarla subito alla serie A – in caso di doppia sconfitta di Pesaro e Scafati e suo successo –, la Fortitudo sta per trovare il suo recente passato. Domenica a provare a sbarrare la strada della Flats Service sarà infatti Forlì, alla Unieuro Arena in un derby emiliano-romagnolo da sempre sentito, con due importanti ex: in panchina Antimo Martino e in campo spingere la squadra Pietro Aradori, per 6 anni giocatore cardine proprio della Effe. Aradori come sta? "Bene, siamo arrivati alla fine della stagione. Non siamo riuscito a raggiungere playoff o play-in, ma abbiamo comunque evitato i playout, centrando la salvezza diretta e, vista come si era messa la stagione in certi momenti, è stato un risultato positivo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, sfida alla Fortitudo. Aradori sulla strada della ex verso l’A: "Provo a batterla, poi ai playoff sarà la favorita»

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