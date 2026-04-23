Una partita tra squadre di basket si avvicina alla possibilità di promozione in serie A, con la Fortitudo che si prepara a sfidare un avversario e a sperare in una combinazione di risultati per accedere subito alla massima categoria. Nelle dichiarazioni di un giocatore, si parla di una sfida difficile, con l'obiettivo di battere la squadra avversaria e di sfruttare eventuali sconfitte di altre squadre che potrebbero favorire la promozione diretta.

Sulla strada che potrebbe portare subito alla serie A – in caso di doppia sconfitta di Pesaro e Scafati e successo dell’Aquila –, la Fortitudo trova il suo recente passato. Domenica a provare a sbarrare la strada della Flats Service, alla Unieuro Arena, ci sarà Forlì, in un derby emiliano-romagnolo da sempre sentito. A guidare i romagnoli l’ex Antimo Martino. A spingere la squadra dal campo c’è Pietro Aradori per 6 anni giocatore cardine proprio della Effe. Aradori come sta? "Bene, siamo arrivati alla fine della stagione. Con Forlì non sono riuscito a raggiungere playoff o play-in, ma abbiamo evitato i playout, centrando la salvezza diretta e vista per come si era messa la stagione in certi momenti, è stato un risultato positivo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Effe, gli ostacoli del cuore. Aradori sulla strada per la A: "Fortitudo, provo a batterti. Ma ai playoff sei la favorita»

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