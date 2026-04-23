Nell’ultima giornata di campionato, Forlì scende in campo contro il Perugia con le seconde linee. La squadra ha già raggiunto la salvezza e si presenta con la mente libera dopo la vittoria per 1-0 in trasferta contro il Carpi. La partita rappresenta un’occasione per testare i giocatori meno impiegati e prepararsi alla prossima stagione.

Con la salvezza in tasca e la mente sgombra dopo il blitz 0-1 a Carpi, l’ultima giornata di campionato in casa Forlì diventa palcoscenico definitivo, vetrina e laboratorio per il futuro. Occasione imperdibile a beneficio di chi ha trovato meno spazio, per mettersi in mostra e, perché no, meritarsi la conferma, fermo restando che l’ultima parola spetterà poi a chi guiderà i biancorossi nella serie C 2026-27. "Onoreremo la competizione, ma l’idea è premiare quei giocatori che, pur sacrificati, hanno contribuito con impegno e intensità alla crescita della squadra", ha detto nel ventre del ‘Cabassi’ un serafico Alessandro Miramari. Che domenica al ‘Morgagni’ contro il Perugia non sarà in panchina perché squalificato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì in passerella con il Perugia. Tocca alle seconde linee: ecco quali

Notizie correlate

Senza Senigagliesi, tocca alle seconde linee. Spal, una chance per Rossi o BarazzettaIl turno di squalifica comminato a Senigagliesi offre alle seconde linee del settore offensivo della Spal una chance imperdibile per mettersi in...

Conegliano vince con le seconde linee, Sillah e Adigwe brillanti in Serie A1. Perugia retrocedeConegliano aveva già matematicamente conquistato il primo posto nella regular season della Serie A1 di volley femminile con due turni di anticipo e...

Una raccolta di contenuti

Forlì in passerella con il Perugia. Tocca alle seconde linee: ecco qualiMiramari, a salvezza in tasca, ha annunciato di voler dare una ribalta a chi s’è impegnato ma ha giocato meno ... msn.com

Diretta Campobasso Forlì streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.DIRETTA CAMPOBASSO FORLÌ (RISULTATO FINALE 2-0): RADDOPPIO! Termina qui la diretta Campobasso Forlì, risultato finale di 2-0. Un punteggio che difficilmente era prevedibile fino a qualche minuto fa, ... ilsussidiario.net