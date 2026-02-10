Il Cammino europeo di Margherita d’Austria che unisce l’Abruzzo al Belgio

Un cammino lungo 7.400 chilometri collega l’Abruzzo al Belgio. È il Cammino europeo di Margherita d’Austria, considerato il più lungo al mondo. Si snoda attraverso quattro paesi: Italia, Svizzera, Francia e Belgio. Il percorso si divide in tappe flessibili, che permettono ai camminatori di scegliere come e quando percorrerlo. Molti lo vedono come una grande avventura tra paesaggi e culture diverse.

Presentato nella sala Nassirya del Senato della Repubblica. Un percorso di oltre 7.400 chilometri che attraversa Italia, Svizzera, Francia e Belgio "Il Cammino più lungo al mondo si sviluppa su oltre 7.400 chilometri attraversando quattro Stati: Italia, Svizzera, Francia e Belgio ed è strutturato in blocchi e tappe modulabili, pensate per essere percorse in più momenti e adattabili alle diverse esigenze dei camminatori. Un significativo potenziale turistico, in grado di generare ricadute economiche diffuse e sostenibili sui territori attraversati". Con queste parole è stato presentato a Roma, nella sala Nassirya del Senato della Repubblica, il Cammino Europeo di Margherita d'Austria, che unisce l'Abruzzo al Belgio.

