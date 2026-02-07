Dopo la sosta riparte il cammino dei galletti che fanno visita alla Vis Pesaro Miramari | Ritroviamo il vero Forlì
Dopo la sospensione causata dall'esclusione del Rimini, il Forlì torna in campo e domenica sera affronta la Vis Pesaro in trasferta. Miramari, allenatore dei galletti, promette di ritrovare il vero spirito della squadra dopo il periodo difficile. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky alle 20:30.
Dopo la sosta forzata per l'esclusione del Rimini dal campionato, riparte il cammino del Forlì Calcio che domenica sera (20:30 diretta Sky) sarà ospite della Vis Pesaro. Galletti reduci dalla sconfitta di Gubbio, padroni di casa invece vittoriosi sul campo della Pianese ma che nel mercato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Forli Calcio
Calcio serie C, il programma gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno. Trasferte in notturna per il Forlì con Vis Pesaro, Ternana e Pineto
Ecco il programma delle gare di Serie C dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno.
Vis, una lunga imbattibilità da difendere. Il Forlì non vince a Pesaro da mezzo secolo
Domani sera, alle 20:45, la Vis affronta il Forlì nel proprio stadio.
Ultime notizie su Forli Calcio
Argomenti discussi: Volley femminile - Serie C e D. Si riparte dopo la sosta. Una sfida va a martedì; Volley D/F – Si riparte dopo la sosta, Busca sfida Monviso. Mondovì-Canelli scontro salvezza; Riparte il campionato di Volley dopo la sosta. Trasferta ad Urbania per la Pallacanestro Titano; Raimond, subito un big match alla ripresa.
Volley femminile - Serie C» e D». Si riparte dopo la sosta. Una sfida va a martedìRiparte il volley regionale, dopo un doppio week-end di riposo, pronto a vivere tutto d’un fiato la seconda metà ... sport.quotidiano.net
Volley D/F – Si riparte dopo la sosta, Busca sfida Monviso. Mondovì-Canelli scontro salvezzaVolley D/F - Si riparte dopo la sosta, Busca - sconfitta in semifinale di Coppa - sfida Monviso. Mondovì-Canelli scontro salvezza ... ideawebtv.it
Vis Pesaro con le idee chiare: contro il Forlì per tornare a vincere al "Benelli" facebook
. @VeneziaFC_IT, interesse per il portiere Alessio Pozzi della Vis Pesaro x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.