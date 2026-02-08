Anna Pettinelli ha trovato un nuovo compagno, Giuseppe, un cuoco di cui si sa poco. La conduttrice non ha ancora rivelato molti dettagli sulla loro storia, ma si sa che sono insieme da qualche tempo. Prima di lui, Anna ha avuto relazioni con Stefano Macchi e il padre della sua figlia. Per ora, l’unica cosa certa è che il rapporto con Giuseppe sembra andare avanti senza troppi clamori.

Del nuovo compagno di Anna Pettinelli si sa ben poco, ovvero il suo nome – Giuseppe – e che di mestiere fa il cuoco. Per quanto riguarda i dettagli sull’uomo e la relazione in sé, la diretta interessata, nel corso di un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo nell’ottobre del 2023, ha preferito non svelare oltre lo stretto necessario, affermando: “ La nostra storia dura da un po’, ci siamo conosciuti nel mese di maggio. Giuseppe è un cuoco di professione e cucina magnificamente, anche se in passato aveva una professione completamente diversa. Innamorarsi in età adulta è un’esperienza completamente diversa: non c’è il colpo di fulmine, mi sono innamorata gradualmente, combattendo diffidenze che l’esperienza mi ha portato ad avere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anna Pettinelli, chi è il suo ultimo fidanzato Giuseppe e chi sono gli ex (dal padre della figlia a Stefano Macchi)

