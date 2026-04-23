Forbidden Fruit | le anticipazioni trama sulla puntata di oggi 23 aprile

Stasera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21:30, su Canale 5 va in onda la puntata di Forbidden Fruit, serie tv molto seguita. La trasmissione, che viene trasmessa anche nel pomeriggio, torna in prima serata con nuove vicende e sviluppi. Chi ha seguito le puntate precedenti può aspettarsi ulteriori colpi di scena e approfondimenti sui personaggi. La puntata sarà disponibile anche in streaming.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Leyla si fa assumere nuovamente alla holding e, affrontando Ender, dimostra sicurezza e determinazione nel voler restare in azienda. Yigit rivela a Kaya che Sahika conduce una vita sregolata e l’uomo, dopo averla raggiunta in albergo, decide di riportarla a casa per controllarla. Erim supplica il padre di non mandare Lila negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 23 aprile FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: YILDIZ O AHIKA La Scelta di Halit Sconvolge Tutti Notizie correlate Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 aprileForbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima... Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 aprileForbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 27 aprile al 3 maggio; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026; Forbidden fruit, le trame dal 20 al 26 aprile 2026; Scoppia di nuovo l'amore in Forbidden Fruit: le anticipazioni. Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 23 aprileForbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata in onda stasera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 ... tpi.it Forbidden Fruit Anticipazioni 24 aprile 2026: Yildiz si allea con Nadir! Ecco perchéLe Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 24 aprile 2026 su Canale 5 rivelano che Yildiz si presenta a casa di Nadir per chiedergli ... comingsoon.it #forbiddenfruit Cosa succederà stasera e domani pomeriggio a Forbidden fruit Ecco le trame del 23 e 24 aprile: -->> - facebook.com facebook