Su Canale 5, Forbidden Fruit continua a riscuotere successo, con una media di circa 2 milioni di spettatori per ogni puntata. La serie segue le vicende di Yildiz ed Ender, attirando un pubblico numeroso e fedele. Recentemente, è stata annunciata una sorpresa per gli appassionati, in attesa di scoprire le prossime evoluzioni della storia. La trasmissione si conferma tra le preferite della stagione televisiva.

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno ottenendo più successo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Yildiz ed Ender collezionano in media 2 milioni di telespettatori in Italia. Un grande successo che ha portato Mediaset a compiere un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felice il pubblico. Secondo quanto trapelato da si apprende che la dizi turca raddoppierà il suo appuntamento in prima serata. Scendendo nei dettagli, Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 23 e venerdì 24 aprile in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Una bella novità per i fans che potranno assistere a due appuntamenti ricchi di colpi di scena della loro serie tv preferita.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit raddoppia su Canale 5: arriva una sorpresa per il pubblico

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