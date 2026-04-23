Le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 23 aprile 2026, mostrano Yildiz che cerca di allontanare Leyla dalla sua vita, mentre Sahika manovra Yigit con l’obiettivo di influenzarlo. Nel frattempo, Sahika ritorna nella casa di Kaya, suscitando nuove tensioni. La puntata si concentra su conflitti e strategie che coinvolgono i personaggi principali, con un susseguirsi di incontri e scontri che portano avanti le diverse storyline.

Le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 23 aprile 2026, rivelano tensioni, inganni e nuovi scontri tra i protagonisti della soap turca La soap turca Forbidden Fruit torna stasera, giovedì 23 aprile 2026, con una doppia puntata che promette colpi di scena e nuovi conflitti tra le pr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forbidden Fruit, anticipazioni stasera 23 aprile 2026: Yildiz prova a mandare via Leyla, Sahika manipola Yigit e torna a casa di Kaya

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