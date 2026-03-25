Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Kaya riceve Yigit a casa sua, mentre Yildiz scopre che Leyla è stata rapita. La trama si sviluppa con questi eventi, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze. La trasmissione turca continuerà a seguire le vicende dei personaggi coinvolti in queste situazioni.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Dopo la bomba sganciata da Sahika, Kaya si è ritrovato improvvisamente padre: ora perciò dovrà non solo cercare di instaurare un rapporto nuovo con Yigit, ma anche farsi perdonare da Halit per avergli nascosto la relazione con Ender. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 25 marzo, che ci concentrerà anche sul matrimonio di Lila e Yigit. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata, in onda alle 14.10 su Canale 5. Dov'eravamo rimasti Le rivelazioni di Sahika hanno seminato il panico in casa Argun; i più scioccati sono Yigit e Erim, con il primo che accusa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 25 marzo: Kaya accoglie Yigit a casa, Yildiz scopre il rapimento di Leyla

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Forbidden fruit, spoiler 7 marzo 2026: scatta il bacio tra Lila e Yigit, Leyla e Kaya si avvicinanoVa in onda domani, sabato 7 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Contenuti utili per approfondire Forbidden Fruit

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Ender e Kaya… una di quelle coppie che non possono lasciare indifferenti. Tra orgoglio, scontri e sentimenti che continuano a tornare, la loro storia in Forbidden Fruit è un continuo saliscendi di emozioni. Proprio questa intensità li rende così coinvolgenti - facebook.com facebook