Football Americano | si gioca al Mike Wyatt Field Sabato Aquile-Panthers Parma Duello tra franchigie storiche

Sabato al Mike Wyatt Field si svolgerà la sfida tra le Aquile e i Panthers Parma, due franchigie storiche del football americano. Ferrara e Parma sono a poco più di un’ora di distanza e sono collegate dalla pianura padana, territorio che ha visto crescere e sviluppare la passione per questo sport tra le due città. La partita rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati locali.

Ferrara e Parma sono separate da poco più di un’ora di strada. In mezzo c’è la pianura padana, e tutta la storia che due città con una passione comune per il football americano si sono costruite nel tempo. Sabato le Txt Aquile Ferrara ospitano i Panthers Parma al Mike Wyatt Field, in una partita che conta per entrambe, per ragioni diverse. Le Aquile vengono da tre sconfitte consecutive e hanno bisogno di invertire la rotta. I Panthers arrivano da un bye week, vogliono restare agganciati alle posizioni di vertice. Premesse semplici, posta alta in palio. Il campionato 2026 era cominciato bene: vittoria netta a Bologna sui Warriors (22-2) e successo in rimonta sui Marines al Mike Wyatt Field (27-17), con Zack Wright MVP della serata e un punt return in touchdown da manuale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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