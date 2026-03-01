Football americano si apre la IFL 2026 tra vittorie nette e un Rhinos-Panthers da cineteca

È iniziata ufficialmente la stagione 2026 del football americano in Italia con i primi tre incontri della IFL. Tra vittorie nette e partite emozionanti, il campionato si è aperto con entusiasmo e adrenalina. Tra gli incontri più attesi c’è stato il match tra Rhinos e Panthers, considerato uno dei momenti clou di questa prima fase. La stagione si prospetta ricca di colpi di scena e prestazioni di alto livello.