Football americano si apre la IFL 2026 tra vittorie nette e un Rhinos-Panthers da cineteca
È iniziata ufficialmente la stagione 2026 del football americano in Italia con i primi tre incontri della IFL. Tra vittorie nette e partite emozionanti, il campionato si è aperto con entusiasmo e adrenalina. Tra gli incontri più attesi c’è stato il match tra Rhinos e Panthers, considerato uno dei momenti clou di questa prima fase. La stagione si prospetta ricca di colpi di scena e prestazioni di alto livello.
Ha preso ufficialmente il via la nuova stagione del football americano. La IFL – Italian Football League 2026 ci ha regalato i primi tre incontri della stagione e lo spettacolo, come tradizione, non è certo mancato. Inizia, quindi, il lungo percorso che ci porterà all’Italia Bowl che si disputerà il 4 luglio. Subito sugli scudi i Guelfi Firenze che hanno vinto largamente in trasferta sul campo dei Giaguari Torino con il punteggio di 46-21, con un secondo tempo da 20-0 che ha tagliato le gambe ai padroni di casa. Tutto facile anche per le Aquile Ferrara che si sono aggiudicate il derby emiliano in casa dei Warriors Bologna con il punteggio di 22-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
