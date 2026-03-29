Football americano le Aquile cedono | a volte si vince a volte si impara

Nel campionato di football americano, le Aquile hanno subito una sconfitta che si inserisce in una partita disputata recentemente. La squadra ha affrontato una sfida che si è conclusa con un risultato sfavorevole, lasciando spazio a riflessioni sul rendimento. La partita si è svolta in un clima di tensione e intensità, con le squadre impegnate in un confronto serrato.

Ci sono sconfitte che bruciano e basta, e sconfitte che insegnano. Quella di Torino appartiene alla seconda categoria. Le Aquile Ferrara cedono 29-14 ai Giaguari in una partita decisa dagli special teams, da un running back dominante e da una manciata di giocate che hanno spostato l’inerzia del match in modo irreversibile. Primo quarto: le difese dettano legge. L’inizio è un duello tra difese. Nessuna delle due offense riesce a trovare ritmo, e il primo quarto scorre sullo 0-0. Le Aquile ottengono un possesso extra grazie a un muffed punt dei Giaguari — una palla mal gestita sul ritorno — ma non riescono a capitalizzare. Un fumble di Greenfield restituisce il possesso a Ferrara, ma anche in questo caso l’attacco non sfonda. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Football americano, le Aquile cedono: a volte si vince, a volte si impara Articoli correlati Leggi anche: Giovanni Franzoni fuori dal podio al Super G di Bormio: “A volte si vince, a volte si impara” Leggi anche: Football americano, le Aquile Ferrara scrivono la storia: vinta la Coppa Italia contro Milano Contenuti utili per approfondire Football americano Temi più discussi: Football Americano. Aquile sabato a Torino per il primato; IFL – Prima della sosta c’è il big match: Giaguari-Aquile vale la vetta; Frogs Legnano in trasferta a Roma per la seconda partita di campionato; FIDAF - IFL, week 5: Torino-Ferrara, sfida ad alta quota prima della pausa. Football Americano. Aquile sabato a Torino per il primatoCi sono partite che si preparano da sole. Non servono grandi discorsi nello spogliatoio, non servono video motivazionali. Basta ... ilrestodelcarlino.it Football Americano. Debutto amaro per le Aquile contro VareseNel primo incontro della stagione IFL 2025, le Aquile hanno affrontato gli Skorpions Varese allo stadio Franco Ossola, uscendo sconfitte con un punteggio di 15-12. La partita è stata caratterizzata da ... ilrestodelcarlino.it Football Americano, finali scudetto a Firenze x.com Vuoi provare qualcosa di diverso dal solito Il 28 marzo, al Centro Commerciale I Fenicotteri, arriva l’Open Day dei Crusaders Cagliari! Dalle 16:00 alle 19:00 potrai visitare lo stand e scoprire da vicino il mondo del football americano insieme alla squadra - facebook.com facebook