?? Cosa sapere I Foo Fighters pubblicano Your Favorite Toy, dodicesimo album con dieci brani rock. Il nuovo lavoro con Ilan Rubin alla batteria affronta la perdita di Taylor Hawkins. I Foo Fighters hanno rilasciato il loro dodicesimo disco, Your Favorite Toy, trasformando il dolore per la perdita di Taylor Hawkins in un’esplosione sonora che punta alla catarsi attraverso l'energia del rock. Dopo circa un anno dal tragico evento che ha colpito la band, il gruppo ha deciso di affrontare il proprio .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foo Fighters: il nuovo album è un urlo rock per superare il lutto

Foo Fighters - Of All People | Live at Other Voices (2026)

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I Foo Fighters ripartono dall'energia del rock. "Your Favorite Toy" 12/o album della band in uscita il 24 aprile #ANSA x.com