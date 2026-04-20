A Bari sono ripresi i lavori di manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini in città. L’incarico è stato affidato all’impresa Prodon Impianti Tecnologici srl, che si occuperà delle attività per i prossimi tre anni. L’intervento prevede un investimento totale di circa 3 milioni di euro. La gestione riguarda specificamente le fontane pubbliche e i punti di distribuzione dell’acqua potabile.

L’impresa Prodon Impianti Tecnologici srl gestirà per i prossimi tre anni la manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini di Bari, con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. L’aggiudicazione dell’accordo quadro, attesa da un anno dopo l’avvio della gara, permetterà di intervenire su 20 vasche ornamentali e 180 erogatori di acqua potabile sparsi nel tessuto urbano. Operatività immediata e primo piano sugli interventi. I lavori non tarderanno a manifestarsi sul territorio: già da martedì 21 aprile scatteranno le prime attività pratiche. La fase iniziale è sostenuta dai primi due contratti attuativi dell’accordo, che mobilitano una cifra di circa 300mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, ripartono i lavori: 3 milioni per fontane e beverini

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