Questa mattina, il ministro della Cultura ha contattato telefonicamente un rappresentante locale per confermare il ripristino dei fondi destinati ai siti e agli istituti storici della Resistenza. La comunicazione arriva dopo che erano stati annunciati dei tagli da parte del governo, che ora sembrano essere stati corretti. La notizia è stata resa nota in una dichiarazione pubblica dal rappresentante che ha ricevuto la telefonata.

"Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, dopo i tagli che erano stati effettuati dal governo. Non ha lasciato dubbi, è sua ferma intenzione reintegrare le risorse per tutti". Lo annuncia il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, dopo i tagli per Sant'Anna di Stazzema, San Sabba, Marzabotto, il campo di Fossoli e Casa Cervi contenuti nel 'decreto accise'. "Sono certo - dice de Pascale - che a questo impegno seguiranno i fatti". "L'appello della Regione Emilia-Romagna - dice de Pascale - e dei nostri Istituti storici della Resistenza è stato accolto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Pascale, 'il ministero ripristinerà i fondi per la Resistenza'

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