Fondazione Vassallo | nuova inaccettabile rinnovo nel processo vassallo Basta rinvii ora verità e giustizia

La Fondazione Vassallo chiede di mettere fine ai rinvii nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo. Il presidente Dario Vassallo ha ribadito che non si tratta di un procedimento per depistaggi, ma di un’inchiesta su un possibile concorso in omicidio con modalità mafiose. La famiglia e gli avvocati vogliono ora chiarezza e giustizia, senza ulteriori ritardi.

Il Presidente Dario Vassallo: “Non è un processo per depistaggio, è un processo per concorso in omicidio con metodo mafioso. Questo procedimento non è contro una sola persona, è contro uno Stato che ha lasciato solo un sindaco onesto e che oggi rischia di lasciarlo morire una seconda volta.”. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore esprime profonda amarezza e indignazione per l’ennesimo rinvio nel procedimento giudiziario relativo all’omicidio del Sindaco Pescatore. Questa mattina, presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno, si sarebbe dovuta tenere la quarta udienza preliminare. L’udienza è stata rinviata al 27 marzo a seguito della sostituzione dell’avvocato difensore di Lazzaro Cioffi, con conseguente applicazione dell’articolo 108 del codice di procedura penale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

