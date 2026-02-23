Dal dolore di una famiglia nasce la speranza | al Pascale un macchinario che rivoluziona la ricerca

La morte di Roberto ha spinto i genitori a donare un nuovo macchinario al Pascale, migliorando la ricerca contro il cancro. La decisione nasce dal desiderio di trasformare il dolore in un aiuto concreto per altri pazienti. La donazione rappresenta un passo importante per la struttura, che potrà utilizzare il dispositivo nelle diagnosi e nelle terapie. La famiglia spera che questa scelta porti benefici a molte persone. La macchina sarà presto operativa nel reparto di oncologia.

Onorare la memoria di un figlio con un gesto capace di generare futuro. È questo il senso profondo dell’ultima donazione dell’associazione “Rf78 – PerSempreRoby”, nata a Sorrento per volontà di Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino, genitori di Roberto, scomparso prematuramente cinque anni fa. L’altra mattina l’associazione ha consegnato un analizzatore di acidi nucleici di ultima generazione al reparto di oncologia clinica sperimentale toraco-polmonare dell’Istituto dei tumori di Napoli, diretto dal professor Alessandro Morabito. Si tratta di un’apparecchiatura particolarmente performante che consente di ottenere informazioni complete sulla concentrazione e sulla qualità dei campioni di Dna e Rna, fondamentale per le indagini molecolari sui tumori e per individuare le terapie più appropriate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

