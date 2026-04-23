Fondazione del Lecchese | Alberto Bonaiti guida il nuovo triennio

L'avvocato Alberto Bonaiti è stato eletto presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese durante una riunione svoltasi mercoledì. La nomina riguarda il nuovo triennio, con Bonaiti che prende il posto precedente. La fondazione si occupa di promuovere iniziative sociali e culturali nel territorio locale. La sua elezione è stata approvata all’unanimità dai membri del consiglio direttivo.

? Cosa sapere L'avvocato Alberto Bonaiti è stato eletto presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese mercoledì.. Il nuovo consiglio di amministrazione gestirà le risorse per il welfare provinciale fino al 2028.. L’avvocato Alberto Bonaiti è stato eletto presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese mercoledì pomeriggio durante la riunione del consiglio di amministrazione tenutasi negli spazi di Officina Badoni, segnando l’inizio di un nuovo triennio per l’ente filantropico. La scelta del nuovo vertice è avvenuta per acclamazione tra i membri appena insediati, confermando una figura che conosce profondamente le dinamiche professionali e sociali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondazione del Lecchese: Alberto Bonaiti guida il nuovo triennio Notizie correlate Alberto Bonaiti è il nuovo presidente della Fondazione Comunitaria del LeccheseL'avvocato Alberto Bonaiti è il nuovo presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese. Fondazione Comunitaria del Lecchese, ecco il nuovo consiglio: quattro volti nuoviNominati i nove membri del cda per il triennio 2026-2028: dentro Bonaiti, Panzeri, D'Alessio e Strina. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alberto Bonaiti nuovo presidente della Fondazione Comunitaria Lecchese; Alberto Bonaiti è il nuovo presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese; Fondazione comunitaria del lecchese: Bonaiti nuovo presidente; Fondazione del Lecchese: Bonaiti nuovo presidente, Nasazzi addio. Fondazione del Lecchese: Bonaiti nuovo presidente, Nasazzi addioLecco (Lècch) - Il consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria del Lecchese, riunito oggi presso la sede della Officina Badoni, ha eletto i nuovi organi. Alberto Bonaiti è il nuovo ... corrieredilecco.it Fondazione Lecchese, Arti dal Vivo: 63 i progetti approvatiComplessivamente 67 progetti presentati, per un totale di oltre 445 mila Euro di costo complessivo. E, tra questi, ben 63 progetti approvati, per ... merateonline.it "Un sentiero per Mtb per Lecco", presentato il progetto per il recupero dei vecchi tracciati abbandonati sul monte Melma. L'iniziativa vede affiancati Cai di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Comune di Lecco, Ersaf e tante realtà del mondo bike per - facebook.com facebook