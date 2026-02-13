Fondazione Comunitaria del Lecchese ecco il nuovo consiglio | quattro volti nuovi

Mercoledì 11 febbraio, la Fondazione Comunitaria del Lecchese ha annunciato i quattro nuovi membri del consiglio di amministrazione, scelti dopo un processo di selezione durato settimane e caratterizzato da un'attenzione particolare alla rappresentanza del territorio.

Si è concluso mercoledì 11 febbraio il processo di selezione del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria del Lecchese. Il comitato di nomina ha definito i nove membri che guideranno l'ente filantropico per il triennio 2026-2028, scegliendo tra 27 candidature pervenute dopo l'avviso pubblico dello scorso ottobre. La nuova governance vede la conferma di cinque consiglieri uscenti e l'ingresso di quattro nuovi membri, in rappresentanza dei diversi circondari del territorio lecchese.

L'assemblea della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha rinnovato la propria composizione, nominando due nuovi soci e confermando due membri già presenti.

