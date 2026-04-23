Follia a Randazzo | 34enne prende a pugni due anziani fuori da un bar

Da dayitalianews.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Randazzo, un uomo di 34 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver preso a pugni due anziani fuori da un bar. L’aggressione si è verificata in strada e ha coinvolto due uomini di 66 e 71 anni. In breve tempo, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e mettere sotto accusa il presunto responsabile. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Individuato il presunto responsabile in poche ore. Un uomo di 34 anni è stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Randazzo come presunto autore di una violenta aggressione ai danni di due cittadini del posto, di 66 e 71 anni. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, ancora da verificare in sede giudiziaria, sarebbe lui il responsabile delle gravi lesioni riportate dalle vittime. La lite nel bar e l’escalation di violenza. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 22:30 all’interno di un bar nei pressi di via Bonaventura. Il 34enne, operaio originario del palermitano e temporaneamente domiciliato a Randazzo per lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale, stava conversando con il 66enne.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

follia a randazzo 34enne prende a pugni due anziani fuori da un bar
© Dayitalianews.com - Follia a Randazzo: 34enne prende a pugni due anziani fuori da un bar

Notizie correlate

Italia, papà prende a pugni maestra elementare. Follia davanti a figlia e compagnettiUn episodio di grave violenza si è verificato in una scuola elementare di Piacenza, dove un padre si sarebbe scagliato contro l’insegnante della...

Follia al pronto soccorso: prende a pugni i vigilantes e a testate l'auto dei carabinieriNotte di folle violenza (e purtroppo come ben sappiamo per le cronache passate non si tratta di un fatto inedito) quella vissuta ieri, giovedì 16...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.