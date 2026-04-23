A Randazzo, un uomo di 34 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver preso a pugni due anziani fuori da un bar. L’aggressione si è verificata in strada e ha coinvolto due uomini di 66 e 71 anni. In breve tempo, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e mettere sotto accusa il presunto responsabile. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Individuato il presunto responsabile in poche ore. Un uomo di 34 anni è stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Randazzo come presunto autore di una violenta aggressione ai danni di due cittadini del posto, di 66 e 71 anni. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, ancora da verificare in sede giudiziaria, sarebbe lui il responsabile delle gravi lesioni riportate dalle vittime. La lite nel bar e l’escalation di violenza. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 22:30 all’interno di un bar nei pressi di via Bonaventura. Il 34enne, operaio originario del palermitano e temporaneamente domiciliato a Randazzo per lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale, stava conversando con il 66enne.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Follia a Randazzo: 34enne prende a pugni due anziani fuori da un bar

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